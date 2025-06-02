Кто победит в реванше Мераба Двалишвили и Шона О`Мэлли?

8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, в главном поединке которого пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли. Для бойцов это будет реванш.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает читателям ответить на следующий вопрос – кто одержит победу во втором поединке между Мерабом и Шоном?

Напомним, первый поединок бойцы провели 15 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC 316. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей. Таким образом, он стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе.