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Тим Цзю: хочу оставить след в сердцах фанатов своими зрелищными боями на долгие годы

Тим Цзю: хочу оставить след в сердцах фанатов своими зрелищными боями на долгие годы
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Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю рассказал, что хочет войти в историю и запомниться фанатам своими яркими боями.

«Конечно, моя главная цель — победить. И сделать это убедительно. Но мне хотелось бы ещё подарить фанатам тот бой, который они хотят увидеть.

В детстве я мечтал смотреть сумасшедшие бои, как Кастильо — Корралес и Пакьяо — Моралес. Они запомнились своей зрелищностью фанатам. Именно к этому я и стремлюсь — оставить след в сердцах болельщиков на долгие годы.

И я верю, что наш с Фундорой станет именно таким поединком, который будут пересматривать не только нынешние фанаты, но и их дети, а также внуки», — приводит слова Цзю портал FOX Sports Australia.

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