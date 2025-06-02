Источник: бой Диего Лопеса и Жана Силвы запланирован на UFC 318

Поединок в полулёгком весе (до 65 кг) UFC между бразильцами Диего Лопесом и Жаном Силвой запланирован на турнир UFC 318, который состоится 19 июля в Новом Орлеане (США), сообщает в социальных сетях канал WestTillDeath.

Диего Лопесу 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. В апреле сразился за чемпионский титул, уступив единогласным судейским решением австралийцу Алексу Волкановски. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.

Жану Силве 28 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.