Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: бой Диего Лопеса и Жана Силвы запланирован на UFC 318

Источник: бой Диего Лопеса и Жана Силвы запланирован на UFC 318
Комментарии

Поединок в полулёгком весе (до 65 кг) UFC между бразильцами Диего Лопесом и Жаном Силвой запланирован на турнир UFC 318, который состоится 19 июля в Новом Орлеане (США), сообщает в социальных сетях канал WestTillDeath.

Диего Лопесу 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. В апреле сразился за чемпионский титул, уступив единогласным судейским решением австралийцу Алексу Волкановски. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.

Жану Силве 28 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Лопес — о поражении от Волкановски: я идеально подготовился, но этого оказалось мало
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android