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Член команды Шлеменко: у Александра были проблемы со здоровьем, но он воин

Член команды Шлеменко: у Александра были проблемы со здоровьем, но он воин
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Артём Рофаль, член команды Александра Шлеменко, рассказал о проблемах подготовки Шторма к поединку с белорусом Владиславом Ковалёвым, состоявшемуся на турнире RCC 22.

«Знаю, что буквально накануне поединка у Александра возникли некоторые проблемы со здоровьем, вынудившие его задуматься о возможности сняться с поединка. Но мы все знаем, что Шлеменко настоящий воин. За всю карьеру он никогда не снимался с боёв, и в этот раз не стал делать исключений. Мне кажется, первый раунд остался за Александром, третий забрал Владислав, а вот второй выглядел очень близко, и я понимаю, за что его можно было отдать Шлеменко. Нужен реванш. Мне кажется, там всё сложится иначе», — сказал Рофаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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