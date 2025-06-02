Гаджиев: Джонс не производит впечатление человека, который готов драться с Аспиналлом

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал слух о срыве переговоров по бою за титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Вы знаете, есть ощущение, что Джону Джонсу это уже, в принципе, и не нужно. Он тусуется на Alf Reality, веселится… Он не производит на меня впечатление человека, который готов сейчас морально, физически драться с Аспиналлом. Я бы эту эпопею уже остановил и дал бы Аспиналлу дальше развиваться в тяжёлом весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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