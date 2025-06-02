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Фундора — о реванше с Цзю: хочу победить в номинации «боец года», а не «бой года»

Фундора — о реванше с Цзю: хочу победить в номинации «боец года», а не «бой года»
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Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе американец Себастьян Фундора отшутился, когда его спросили, хочет ли он провести реванш с представителем Австралии Тимофеем Цзю так же, как и первый бой, который получился весьма зрелищным.

«Хочу победить в номинации «боец года», а не «бой года», — приводит слова Фундоры портал BoxingScene.

Реванш между Цзю и Фундорой пройдёт 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Первый бой между Фундорой и Цзю состоялся 31 марта 2024 года на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США). Тогда бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победителем раздельным решением судей был признан Себастьян. Для Тимофея это поражение стало первым в карьере.

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