Бадаев: Двалишвили нереально дышит, у него нечеловеческие способности

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев видит победителем в бою за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли, который состоится 8 июня на турнире UFC 316, грузинского атлета.

«Шанс О'Мэлли в бою против Двалишвили… Очевидно, это лаки-панч. Иначе он не сможет остановить Двалишвили, который нереально дышит, агрессивно идёт вперёд, миксуя и борьбу, и ударку. Этот парень обладает нечеловеческими способностями. Поэтому таких ребят может остановить только попадание, сильное попадание. Уверен, что О'Мэлли будет пытаться подловить соперника, но шансы на это призрачные. Всё-таки Двалишвили и держит удар хорошо, и постоянно двигается, его тяжело поймать. Он постоянно идёт на вас, не останавливается на месте, постоянно находится в движении. Поэтому всё-таки кажется, что Двалишвили снова победит решением судей», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.