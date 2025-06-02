Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по MMA

В Самаре завершился трёхдневный чемпионат России по ММА. Отличительной чертой этого мероприятия стало большое количество девушек, борющихся за звание чемпионок и целенаправленно идущих в сборную России, сообщила пресс-служба федерации ММА страны. Призёры и победители отправятся на чемпионат мира.
Результаты чемпионата России по ММА:
Мужчины:
1-е место среди мужчин – Москва
2-е место среди мужчин – Республика Дагестан
3-е место среди мужчин – Волгоградская область
52,2 кг
1-е — Раю Илья (Воронежская область)
2-е — Рахмоналиев Фарход (Чувашская Республика)
3-е — Кончукпан Сайн-Херел (Республика Тыва)
3-е — Хитиев Тамирлан (Волгоградская область)
56,5 кг
1-е — Гусейнов Магомедганифе (Волгоградская область)
2-е — Умалатов Исмаил (Республика Дагестан)
3-е — Хамхоев Адам (Республика Ингушетия)
3-е — Юсупов Мухаммад Махди (Самарская область)
61,2 кг
1-е — Бырыннай Очур (Республика Тыва)
2-е — Магомедов Гаджимурад (Республика Дагестан)
3-е — Ашдаев Магомед (Москва)
3-е — Лабазанов Асхабали (Москва)
65,8 кг
1-е — Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика)
2-е — Мирзагасанов Ислам (Ставропольский край)
3-е — Алиев Адам (Кабардино-Балкарская Республика)
3-е — Алипов Канат (Саратовская область)
70,3 кг
1-е — Пирмагомедов Халил (Астраханская область
2-е — Мамедов Темур (Красноярский край)
3-е — Гусейнов Джамалутдин (Саратовская область)
3-е — Зайнуков Курбан (Тверская область)
77,1 кг
1-е — Гусейнов Айдемир (Волгоградская область)
2-е — Шахвалиев Шахвали (ХМАО-Югра)
3-е — Абдурахманов Рамазан (Республика Дагестан)
3-е — Фомочкин Илья (Ростовская область)
83,9 кг
1-е — Абдулатипов Мурад (Москва)
2-е — Зайнулабидов Нухбек (Саратовская область)
3-е — Махамаев Магомед (Волгоградская область)
3-е — Ногаев Азамат (Приморский край)
93 кг
1-е — Асипов Мухамед-Афанди (Республика Дагестан)
2-е — Гусбанов Магомед (Москва)
3-е — Исаев Абдула (Ставропольский край)
3-е — Кебеков Шахбан (Брянская область)
120,2 кг
1-е — Гасайниев Омар (Москва)
2-е — Петренко Владимир (Ставропольский край)
3-е — Исаков Дибир (Москва)
3-е — Чурчаев Магомед (Чеченская Республика)
120,2+ кг
1-е — Курамагомедов Муса (Республика Дагестан)
2-е — Хазботов Аслан (Республика Ингушетия)
3-е — Шабаев Муслим (Республика Дагестан)
3-е — Заякин Дмитрий (Пермский край)
Женщины
1-е место среди женщин – Москва
2-е место среди женщин – Московская область
3-е место среди женщин – Рязанская область
47,6 кг.
1-е — Игнатьева Алена (Москва)
2-е — Мустаева Виктория (Пермский край)
3-е — Дёмина Екатерина (Тульская область)
3-е — Хлус Ульяна (Нижегородская область)
52,2 кг
1-е — Клинова Ангелина (Челябинская область)
2-е — Самоцупова Мария (Московская область)
3-е — Найденова Диана (Тульская область)
3-е — Степакова Александра ( Московская область)
56,7 кг
1-е — Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург)
2-е — Перцева Татьяна (Астраханская область)
3-е — Кузнецова Виктория (Астраханская область)
3-е — Селиванова Анна (Республика Крым)
61,2 кг
1-е — Самоцупова Алена (Московская область)
2-е — Милешина Валерия (Москва)
3-е — Балдина Полина (Омская область)
3-е — Корнева Валерия (Кемеровская область)
65,8 кг
1-е — Румянцева Ксения (Москва)
2-е — Сафонова Александра (Рязанская область)
3-е — Пыркова Александра (Рязанская область)
3-е — Стрекалина Ангелина (Самарская область)
70,3 кг
1-е — Девятова Татьяна (Алтайский край)
2-е — Купеева Дзерасса (Москва)
3-е — Харинова Нина (Республика Калмыкия).