Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по MMA

В Самаре завершился трёхдневный чемпионат России по ММА. Отличительной чертой этого мероприятия стало большое количество девушек, борющихся за звание чемпионок и целенаправленно идущих в сборную России, сообщила пресс-служба федерации ММА страны. Призёры и победители отправятся на чемпионат мира.

Результаты чемпионата России по ММА:

Мужчины:

1-е место среди мужчин – Москва

2-е место среди мужчин – Республика Дагестан

3-е место среди мужчин – Волгоградская область

52,2 кг

1-е — Раю Илья (Воронежская область)

2-е — Рахмоналиев Фарход (Чувашская Республика)

3-е — Кончукпан Сайн-Херел (Республика Тыва)

3-е — Хитиев Тамирлан (Волгоградская область)

56,5 кг

1-е — Гусейнов Магомедганифе (Волгоградская область)

2-е — Умалатов Исмаил (Республика Дагестан)

3-е — Хамхоев Адам (Республика Ингушетия)

3-е — Юсупов Мухаммад Махди (Самарская область)

61,2 кг

1-е — Бырыннай Очур (Республика Тыва)

2-е — Магомедов Гаджимурад (Республика Дагестан)

3-е — Ашдаев Магомед (Москва)

3-е — Лабазанов Асхабали (Москва)

65,8 кг

1-е — Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика)

2-е — Мирзагасанов Ислам (Ставропольский край)

3-е — Алиев Адам (Кабардино-Балкарская Республика)

3-е — Алипов Канат (Саратовская область)

70,3 кг

1-е — Пирмагомедов Халил (Астраханская область

2-е — Мамедов Темур (Красноярский край)

3-е — Гусейнов Джамалутдин (Саратовская область)

3-е — Зайнуков Курбан (Тверская область)

77,1 кг

1-е — Гусейнов Айдемир (Волгоградская область)

2-е — Шахвалиев Шахвали (ХМАО-Югра)

3-е — Абдурахманов Рамазан (Республика Дагестан)

3-е — Фомочкин Илья (Ростовская область)

83,9 кг

1-е — Абдулатипов Мурад (Москва)

2-е — Зайнулабидов Нухбек (Саратовская область)

3-е — Махамаев Магомед (Волгоградская область)

3-е — Ногаев Азамат (Приморский край)

93 кг

1-е — Асипов Мухамед-Афанди (Республика Дагестан)

2-е — Гусбанов Магомед (Москва)

3-е — Исаев Абдула (Ставропольский край)

3-е — Кебеков Шахбан (Брянская область)

120,2 кг

1-е — Гасайниев Омар (Москва)

2-е — Петренко Владимир (Ставропольский край)

3-е — Исаков Дибир (Москва)

3-е — Чурчаев Магомед (Чеченская Республика)

120,2+ кг

1-е — Курамагомедов Муса (Республика Дагестан)

2-е — Хазботов Аслан (Республика Ингушетия)

3-е — Шабаев Муслим (Республика Дагестан)

3-е — Заякин Дмитрий (Пермский край)

Женщины

1-е место среди женщин – Москва

2-е место среди женщин – Московская область

3-е место среди женщин – Рязанская область

47,6 кг.

1-е — Игнатьева Алена (Москва)

2-е — Мустаева Виктория (Пермский край)

3-е — Дёмина Екатерина (Тульская область)

3-е — Хлус Ульяна (Нижегородская область)

52,2 кг

1-е — Клинова Ангелина (Челябинская область)

2-е — Самоцупова Мария (Московская область)

3-е — Найденова Диана (Тульская область)

3-е — Степакова Александра ( Московская область)

56,7 кг

1-е — Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург)

2-е — Перцева Татьяна (Астраханская область)

3-е — Кузнецова Виктория (Астраханская область)

3-е — Селиванова Анна (Республика Крым)

61,2 кг

1-е — Самоцупова Алена (Московская область)

2-е — Милешина Валерия (Москва)

3-е — Балдина Полина (Омская область)

3-е — Корнева Валерия (Кемеровская область)

65,8 кг

1-е — Румянцева Ксения (Москва)

2-е — Сафонова Александра (Рязанская область)

3-е — Пыркова Александра (Рязанская область)

3-е — Стрекалина Ангелина (Самарская область)

70,3 кг

1-е — Девятова Татьяна (Алтайский край)

2-е — Купеева Дзерасса (Москва)

3-е — Харинова Нина (Республика Калмыкия).