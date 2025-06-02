Сборная России по боксу проведёт матчевую встречу со сборной мира в Санкт-Петербурге

Сборная России по боксу встретится с командой мира в матчевой встрече, которая состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса России. Мероприятие запланировано на 21 июня.

Поединки пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 71 и свыше 92 кг). Формула боя – четыре раунда по три минуты.

Цвета сборной России будут защищать следующие спортсмены: Эдуард Саввин (чемпион Европы, трёхкратный чемпион России), Всеволод Шумков (чемпион мира IBA PRO, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, трёхкратный чемпион России), Александр Зырянов (победитель первенства России, бронзовый призёр чемпионата и Кубка страны, победитель международных турниров), Юрий Осипов (серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата России, победитель Всероссийской Спартакиады, победитель и призёр международных и всероссийских турниров) и Давид Суров (действующий чемпион и обладатель Кубка России).

Соперниками россиян станут звёзды мирового бокса из разных частей света: Европы, Азии, Америки и Австралии: венесуэлец Уильям Флорес, представитель Армении Артур Базеян, казахстанец Рахмат Сейтжан, аргентинец Эмилиано Пучета и австралиец Джексон Мюррей.

Материалы по теме World Boxing введёт обязательное гендерное тестирование для допуска к соревнованиям

Переживший кому боксёр вернулся в Дагестан спустя 15 лет: