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Гамрот: Сен-Дени не Бог войны, он Бог зоны комфорта

Гамрот: Сен-Дени не Бог войны, он Бог зоны комфорта
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот в очередной раз раскритиковал топового бойца UFC француза Бенуа Сен-Дени за отказ провести поединок.

«Я могу сменить прозвище Бенуа Сен-Дени. У него прозвище Бог войны, но я могу изменить его на Бог зоны комфорта, потому что, братан, ему предлагали подраться со мной за неделю до этого, и он много раз вызывал меня на поединок. Итак, у него появилась возможность, и он сказал «нет». Братан, какого хрена? Бог зоны комфорта, — приводит слова Гамрота издание MMAJunkie.

На турнире UFC on ESPN 68, который прошёл в ночь на 1 июня, Гамрот единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) победил Людовита Клейна.

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