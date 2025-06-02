Боб Арум оценил шансы на возвращение Тайсона Фьюри после решения завершить карьеру

Известный американский промоутер Боб Арум поделился мнением о возможном возобновлении карьеры британского боксёра Тайсона Фьюри. Именитый спортсмен сообщил, что покидает ринг в январе 2025 года.

«В случае с Тайсоном никогда нельзя говорить «никогда». И всё же он заработал ужасно много денег, особенно в своих последних трёх боях в Саудовской Аравии, и теперь пожинает плоды. Он наслаждается жизнью так, как должен, и по мере того, как проходят дни и месяцы, шансы на возвращение становятся всё более призрачными. Но в случае с Тайсоном никогда не знаешь наверняка. Прямо сейчас я бы сказал «нет» – он ушёл на пенсию и останется там же. Однако через шесть месяцев он может передумать. Это Тайсон Фьюри. Конечно, может», — приводит слова Арума talkSPORT.

Тайсон Фьюри выходит на арене «Олд Траффорд»: