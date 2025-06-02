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Экс-чемпион Нельсон: бой Усика и Дюбуа не продаст всю арену «Уэмбли»

Экс-чемпион Нельсон: бой Усика и Дюбуа не продаст всю арену «Уэмбли»
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Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон высказался о предстоящем реванше между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Я думаю, их бой будет повтором первого. На мой взгляд, поединок на «Уэмбли» — попытка смелого решения. Но этот бой не продаст всю арену. Им нужно было подыскать стадион поменьше. Это очень амбициозно, и я уверен, что в предстоящие недели они не продадут оставшиеся билеты. Пока это не будет бой Джошуа — Фьюри, ты не получишь те же цифры по билетам, которые ты получал недавно на «Уэмбли».

Конечно, у Усика сейчас много британских фанатов из-за того, как он позиционирует себя. Однако есть ли у него та необходимая зарубежная привлекательность? Чтобы люди, которые реально не интересуются боксом, сказали: «Чёрт возьми, мне нравится Усик». Если ты поклонник бокса, то, конечно, знаешь Александра, особенно в Британии.

У Дюбуа отличная история, он сам по себе интересный человек. Но ещё раз, является ли он подходящим для «Уэмбли»? Нет, это не так. Он был таким там в бою против Джошуа, но это было шоу имени Энтони. Однако поединок Дюбуа — Усик всё равно выйдет хорошим. Усик из раза в раз подтверждает свой высокий уровень.

Дюбуа тоже хорош, мне нравится его выросшая уверенность. У него классный тренер», — сказал Нельсон в видеоролике на YouTube-канале Boxing News.

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