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Стало известно, что ведущая сказала в ответ на отказ Хабиба жать ей руку после финала ЛЧ

Стало известно, что ведущая сказала в ответ на отказ Хабиба жать ей руку после финала ЛЧ
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Ведущая Кейт Скотт с пониманием отнеслась к отказу бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова пожать ей руку. Инцидент произошёл после финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский клуб «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер» (5:0). Хабиб по окончании встречи принял участие в передаче на канале CBS Sports. Скотт протянула руку Нурмагомедову, однако тот не стал её пожимать, вместо этого прижав свою руку к сердцу.

«Я прошу прощения. Большое спасибо», — сказала Скотт сразу после реакции Хабиба.

Фото: Скриншот трансляции

После матча Хабиб поделился фотоподборкой с игроками «ПСЖ».

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