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Царукян категорично оценил шансы Махачева на чемпионство в полусреднем весе UFC

Царукян категорично оценил шансы Махачева на чемпионство в полусреднем весе UFC
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился мыслями о перспективах именитого российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в полусреднем дивизионе промоушена Даны Уайта. По мнению Царукяна, Махачев станет чемпионом в полусреднем весе.

«Я думаю, у Ислама всё сложится очень хорошо, так как он не станет гонять очень много веса, будет себя лучше чувствовать. И там нет хороших имён, которые очень хорошо борются, как Камару Усман на пике. Допустим, если взять Ислама и Камару, это был бы очень тяжёлый бой, так как Камару умеет очень хорошо боксировать, хорошо борется и физически очень сильный.

Сейчас там есть Шавкат Рахмонов, который на подъёме. У него не было топов. Но у Шавката хорошая чувствительность, он хорошо чувствует дистанцию, в борьбе неплохой. Надо посмотреть его с парнем, который очень хорошо борется. Я думаю, что Махачев станет чемпионом, там же и останется, будет защищать титул», — сказал Царукян на канале Камила Гаджиева в YouTube.

В общей сложности на счету Махачева 27 побед в ММА при одном поражении.

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