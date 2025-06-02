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Гамрот объяснил, почему согласился выйти в октагон против Клейна на UFC on ESPN 68

Гамрот объяснил, почему согласился выйти в октагон против Клейна на UFC on ESPN 68
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот объяснил, почему согласился выйти в октагон на турнире UFC on ESPN 68 против 30-летнего словака Людовита Клейна, не находящегося в рейтинге.

UFC 2025. UFC on ESPN 68, Лас-Вегас, США
Матеуш Гамрот (W) — Людовит Клейн
01 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
UD
Людовит Клейн

«Когда я приезжал во Флориду, я всегда просил дать мне этот бой, однако в этот момент все были забронированы в рейтинге, поэтому у меня было два варианта: подождать несколько месяцев и пригласить кого-нибудь из рейтинга или взять кого-нибудь без рейтинга и быть активным.

Так что выбор для меня был ясен: я хочу драться. Конечно, это был большой риск, но, как я уже говорил, если ты веришь в себя и свои навыки, ты можешь биться с кем угодно. Я сделал это и принял бой. Это был большой риск, но в воскресенье я выиграл, так что я очень рад», — приводит слова Гамрота издание MMAJunkie.

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