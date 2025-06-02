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«Есть дата и место». Том Аспиналл сделал заявление о следующем бое

«Есть дата и место». Том Аспиналл сделал заявление о следующем бое
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл заявил, что узнал дату и место следующего поединка. Спортсмен пока не стал раскрывать все детали, ограничившись этим заявлением.

«Ребята, скоро вы всё узнаете. Это увлекательное время для тяжёлого дивизиона. Мы получаем некоторое движение. Я вам кое-что скажу. У меня уже есть дата и место», — сказал Аспиналл во время подкаста с Даниэлем Кормье и Чейлом Сонненом.

Аспиналл к настоящему моменту принял участие в 18 поединках, в которых одержал 15 побед, 12 из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения.

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