«Есть дата и место». Том Аспиналл сделал заявление о следующем бое

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл заявил, что узнал дату и место следующего поединка. Спортсмен пока не стал раскрывать все детали, ограничившись этим заявлением.

«Ребята, скоро вы всё узнаете. Это увлекательное время для тяжёлого дивизиона. Мы получаем некоторое движение. Я вам кое-что скажу. У меня уже есть дата и место», — сказал Аспиналл во время подкаста с Даниэлем Кормье и Чейлом Сонненом.

Аспиналл к настоящему моменту принял участие в 18 поединках, в которых одержал 15 побед, 12 из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения.

Ислам Махачев превзошёл Тома Аспиналла по силе удара: