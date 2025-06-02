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«Джон завершил карьеру. Я — абсолютный чемпион». Аспиналл опроверг заявление Джонса

«Джон завершил карьеру. Я — абсолютный чемпион». Аспиналл опроверг заявление Джонса
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл отреагировал на заявление действующего обладателя титула Джона Джонса, что они договорились подождать официального объявления промоушена по поводу их возможного боя.

«Джонс завершил карьеру. О чём вы говорите, ребята? Парень живёт своей лучшей жизнью. У него была фантастическая карьера. Мы знаем, что Джонс — религиозный человек, поэтому я хочу сказать, что да благословит бог его развитие и то, что он делает в своей жизни и карьере. Мы движемся дальше.

Я — абсолютный чемпион в тяжёлом весе. Я готов сразиться со всеми желающими, чтобы этот дивизион снова заработал. Эти ребята слишком долго ждали. Соперникам это надоело, даже болельщикам надоело», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранее Twitter).

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