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Царукян предположил, когда Махачев завершит карьеру после перехода в полусредний вес UFC

Царукян предположил, когда Махачев завершит карьеру после перехода в полусредний вес UFC
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян высказал мнение, что россиянин Ислам Махачев больше не вернётся в лёгкий дивизион. Кроме того, Царукян предположил, когда Махачев завершит карьеру. Ранее Ислам принял решение перейти в полусредний вес.

«После весогонки, которую он пройдёт, Ислам скажет, что не будет спускаться в лёгкий вес. Я думаю, что он две защиты сделает и на этом закончит карьеру», — сказал Царукян на канале Камила Гаджиева в YouTube.

В общей сложности Махачев к настоящему моменту принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

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