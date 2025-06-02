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Аспиналл: я активный боец ростера. Готов драться с любым — Волковым, Ганом, Леснаром

Аспиналл: я активный боец ростера. Готов драться с любым — Волковым, Ганом, Леснаром
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл отреагировал на сравнения с бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе Майклом Чендлером.

«Я видел, как многие сравнивали меня с Майклом Чендлером. Он долго ждал Конора Макгрегора… Я не жду одного боя. Не пытаюсь драться с одним парнем. Я пытаюсь драться со ВСЕМИ парнями. Стараюсь быть тем человеком в тяжёлом весе, который может победить любого. Неважно, кто это будет: Сириль Ган, реванш с Волковым, Алмейда, Деррик Льюис, Брок Леснар. Кто бы это ни был, мне всё равно…

Давайте больше не будем говорить о Джоне Джонсе… Я активный участник ростера. Я собираюсь с кем-нибудь подраться, и об этом будет объявлено довольно скоро», — приводит слова Аспиналла ESPN.

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