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UFC 316: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 316: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на арене Prudential Center состоится номерной турнир UFC 316. В главном событии спортивного мероприятия титульный поединок в легчайшем весе проведут нынешний чемпион промоушена Мераб Двалишвили (Грузия) и экс обладатель титула американец Шон О’Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

Трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, посмотреть спортивное мероприятие можно будет на платформе UFC Fight Pass.

Турнир начнётся в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

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