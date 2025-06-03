UFC 316: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на арене Prudential Center состоится номерной турнир UFC 316. В главном событии спортивного мероприятия титульный поединок в легчайшем весе проведут нынешний чемпион промоушена Мераб Двалишвили (Грузия) и экс обладатель титула американец Шон О’Мэлли.

Трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, посмотреть спортивное мероприятие можно будет на платформе UFC Fight Pass.

Турнир начнётся в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

«Машина» — не просто прозвище. Главные победы Мераба Двалишвили: