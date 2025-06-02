Ислам Махачев высказался о «ПСЖ» после разгромной победы команды в финале ЛЧ

Именитый российский боец смешанных единоборств лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Ислам Махачев поделился впечатлениями от посещения финала Лиги чемпионов — 2025. В решающем матче встречались «Пари Сен-Жермен» и «Интер». Победу со счётом 5:0 одержал французский клуб.

«Первый раз в Мюнхене и впервые на матче «ПСЖ» — таких эмоций от футбола я ещё никогда не испытывал! Поздравляю команду и руководство — вы это заслужили», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Махачева 27 побед в ММА при одном поражении.

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Махачев — величие. Главные победы чемпиона: