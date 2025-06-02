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Ислам Махачев высказался о «ПСЖ» после разгромной победы команды в финале ЛЧ

Ислам Махачев высказался о «ПСЖ» после разгромной победы команды в финале ЛЧ
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Именитый российский боец смешанных единоборств лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Ислам Махачев поделился впечатлениями от посещения финала Лиги чемпионов — 2025. В решающем матче встречались «Пари Сен-Жермен» и «Интер». Победу со счётом 5:0 одержал французский клуб.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Первый раз в Мюнхене и впервые на матче «ПСЖ» — таких эмоций от футбола я ещё никогда не испытывал! Поздравляю команду и руководство — вы это заслужили», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Махачева 27 побед в ММА при одном поражении.

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