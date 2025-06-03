«Для него — либо всё, либо ничего». Двалишвили — о реванше с О'Мэлли

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с 30-летним топовым американским бойцом и бывшим обладателем пояса дивизиона Шоном О’Мэлли, который состоится 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Для него [О'Мэлли] — это либо всё, либо ничего, потому что он уже многое потерял. Как я уже и говорил, Шон многое изменил в своей подготовке. Когда-то он был чемпионом, и многие люди сомневались в нём. Я знаю, что он очень мотивирован и склонен к риску», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее временный чемпион в тяжёлом весе Том Аспиналл высказался о Джоне Джонсе.