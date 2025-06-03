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Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
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8 июня в Ньюарке (США) состоится бойцовский турнир UFC 316.

В главном бою чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с американцем Шоном О'Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли титул.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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