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Теофимо Лопес и Девин Хейни сразятся 16 августа в Саудовской Аравии — BoxingScene

Теофимо Лопес и Девин Хейни сразятся 16 августа в Саудовской Аравии — BoxingScene
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Чемпионы мира в двух весовых категориях американцы Теофимо Лопес (22-1, 13 KO) и Девин Хейни (32-0, 15 KO) подписали контракт на бой, который состоится 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает издание BoxingScene.

Ожидается, что поединок пройдёт в лимите промежуточного веса до 145 фунтов (65,8 кг). Также боксёры согласились на тестирование Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Теофимо Лопесу 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и в декабре 2019-го стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в октябре 2020-го — объединённым чемпионом. С 2022 года выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), с июня 2023-го удерживает титул WBO.

Девину Хейни 26 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2015 году, в 2019-м стал чемпионом мира в лёгком весе, в июне 2022-го — абсолютным чемпионом. В декабре 2023 года завоевал титул WBC в первом полусреднем весе.

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