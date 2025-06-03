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Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
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8 июня в Ньюарке (США) состоится бойцовский турнир UFC 316. В соглавном бою чемпионка в легчайшем весе (до 61 кг) бразильянка Джулианна Пенья проведет защиту против американки Кайлы Харрисон.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

Джулианне Пенье 35 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2015 году и в декабре 2021-го завоевала чемпионский титул. В октябре 2024 года стала двукратной чемпионкой. Всего на её счету в организации семь побед и три поражения.

Кайле Харрисон 34 года. Американка дебютировала в UFC в 2024 году, всего на её счету в организации две победы.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:30 мск, главного карда — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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