Костя Цзю: меня знает каждая собака, а Бивола и Бетербиева не узнают на улице

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что его соотечественники Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев не получают должного внимания в России.

«Вот я не выступаю уже 20 с лишним лет. Не могу выйти никуда, чтобы меня не узнали в России. Хотя не жил 20 лет в стране. Я приехал, ну, последние 18 лет живу здесь. Меня знает каждая собака. Бивола и Бетербиева сейчас на улице не узнают. Вот в чём проблема.

Каждого героя настоящего должны знать в лицо. А они определённо герои для нас. Дмитрий и Артур поднимают сейчас то, что я делал в своё время. Их должна, извините за выражение, каждая собака в нашей стране знать», — приводит слова Цзю издание «Советский спорт».