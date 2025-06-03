Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю: меня знает каждая собака, а Бивола и Бетербиева не узнают на улице

Костя Цзю: меня знает каждая собака, а Бивола и Бетербиева не узнают на улице
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что его соотечественники Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев не получают должного внимания в России.

«Вот я не выступаю уже 20 с лишним лет. Не могу выйти никуда, чтобы меня не узнали в России. Хотя не жил 20 лет в стране. Я приехал, ну, последние 18 лет живу здесь. Меня знает каждая собака. Бивола и Бетербиева сейчас на улице не узнают. Вот в чём проблема.

Каждого героя настоящего должны знать в лицо. А они определённо герои для нас. Дмитрий и Артур поднимают сейчас то, что я делал в своё время. Их должна, извините за выражение, каждая собака в нашей стране знать», — приводит слова Цзю издание «Советский спорт».

Материалы по теме
«Когда чувствую злость, значит, уже проиграл». Бивол рассказал, как настраивается на бои
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android