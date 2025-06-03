Поединок Тофика Мусаева и Мыктыбека Оролбая состоится на турнире UFC в Баку

Бойцовский промоушен UFC объявил о поединке турнира, который состоится 21 июня в Баку (Азербайджан).

Азербайджанский боец легкого веса (до 70 кг) Тофик Мусаев (20-5) сразится с Мыктыбеком Оролбаем (7-2), представляющим Кыргызстан.

Тофику Мусаеву 35 лет. Азербайджанец дебютировал как профессионал в 2013 году, выступал в таких промоушенах, как Rizin FF и Bellator.

Мыктыбеку Оролбаю 27 лет. Представитель Кыргызстана дебютировал как профессионал в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

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