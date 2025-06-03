Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поединок Тофика Мусаева и Мыктыбека Оролбая состоится на турнире UFC в Баку

Поединок Тофика Мусаева и Мыктыбека Оролбая состоится на турнире UFC в Баку
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC объявил о поединке турнира, который состоится 21 июня в Баку (Азербайджан).

Азербайджанский боец легкого веса (до 70 кг) Тофик Мусаев (20-5) сразится с Мыктыбеком Оролбаем (7-2), представляющим Кыргызстан.

Тофику Мусаеву 35 лет. Азербайджанец дебютировал как профессионал в 2013 году, выступал в таких промоушенах, как Rizin FF и Bellator.

Мыктыбеку Оролбаю 27 лет. Представитель Кыргызстана дебютировал как профессионал в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

Материалы по теме
Официально
Объявлен новый соперник Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку

Топ-7 россиян в боксе и ММА в 2024 году:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android