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Сауль Альварес высказался о завершении карьеры

Сауль Альварес высказался о завершении карьеры
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (63-2-2, 39 KO) высказался о сроках завершения карьеры.

«Турки Аль аш-Шейх — определённо тот человек, с которым я намерен завершить боксёрскую карьеру. Моё тело в порядке, я могу боксировать ещё некоторое время, 37 лет — возраст, когда я хотел бы уйти из бокса. Мне не нужно продолжать карьеру ради денег или достижений», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец дебютировал как профессионал в 2005 году. В марте 2011-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул в первом среднем весе (до 69,9 кг). Впоследствии становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжёлом (до 79,4 кг) дивизионах.

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