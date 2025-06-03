Теренс Кроуфорд оценил шансы Пакьяо в поединке с Барриосом

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о предстоящем поединке за титул WBC в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между соотечественником Марио Барриосом и филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Думаю, что, если учесть возраст, шансы на победу Пакьяо составляют 50 на 50», — приводит слова Кроуфорда издание The Ring.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.