Фундора: не думаю, что реванш с Цзю дойдёт до судейского решения

Чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора поделился ожиданиями от реванша с австралийцем Тимом Цзю, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Не думаю, что наш реванш дойдёт до судейского решения. Я упорно тренируюсь и по-прежнему стараюсь стать лучше. Было бы здорово победить Цзю и провести ещё один бой до конца года. Желательно с другим чемпионом», — приводит слова Фундоры издание BoxingScene.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.