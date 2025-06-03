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Кайла Харрисон ответила на обвинение Пеньи в употреблении допинга

Кайла Харрисон ответила на обвинение Пеньи в употреблении допинга
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Американский боец UFC Кайла Харрисон отреагировала на заявление чемпионки организации бразильянки Джулианны Пеньи, ранее обвинившей её в употреблении допинга.

«Это страх. Нас с ней закроют в клетке. Там будем только я и она. Вот там я и отвечу ей. Она всегда была такой. Она постоянно болтает. То же самое было, когда она дралась с Амандой Нуньес. Видимо, таков её менталитет. Мне её даже немного жаль», — приводит слова Харрисон издание MMA Fighting.

Напомним, поединок Пеньи и Харрисон станет соглавным событием турнира UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (США). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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