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Стрикленд заявил, что отказался от боя с Кайо Борральо

Стрикленд заявил, что отказался от боя с Кайо Борральо
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Бывший чемпион UFC американец Шон Стрикленд сообщил, что отказался от поединка с рейтинговым бразильцем Кайо Борральо.

«Это был Кайо. Такие бои тяжелы, потому что у него есть жена, есть ребёнок, которого я знаю, и он мне нравится. Он очень хороший парень. Это один из моментов, когда вы спрашиваете себя: «А действительно ли я этого хочу?» — сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Legend.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением действующему обладателю титула южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

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