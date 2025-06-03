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Магомед Курбанов высказался о перспективах Дани Милохина в боксе

Магомед Курбанов высказался о перспективах Дани Милохина в боксе
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Российский боксёр Магомед Курбанов высказался о выступлениях звёздного блогера Дани Милохина на ринге.

«На сегодняшний день я ничего плохого в нём не вижу. Молодец пацан. Я был в одном зале с ним. Видел, как он тренируется. Не по той дороге в своё время пошёл просто. Сейчас исправляется, дерётся. Даёт хороший пример молодёжи. Всё, что идёт во благо, — это нельзя порицать.

Скажу, что парень молодец. Он почувствовал этот момент, прёт вперёд. До хорошего боксёра ему далеко. Но бить таких же блогеров у него получается хорошо.

Пример Джейка Пола? На сегодняшний день Милохину рано драться с профессионалами. Но если он продолжит упорно работать — почему нет? Всё получится», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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