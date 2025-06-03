Стал известен соперник Магомеда Курбанова на турнире RCC в Екатеринбурге
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Промоушен RCC официально объявил соперника бывшего претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянина Магомеда Курбанова (26-1, 14 KO).
Им стал соотечественник Павел Сосулин (11-0, 6 KO). Поединок состоится 5 июля на турнире в Екатеринбурге.
Магомеду Курбанову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году. В марте 2024 года сразился за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе с узбекистанцем Исраилом Мадримовым, проиграв техническим нокаутом.
Павлу Сосулину 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2018 году и все поединки, за исключением одного, провёл на родине.
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