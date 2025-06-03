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Экс-боец: Джон Джонс хочет больше власти, и UFC борется с этим

Экс-боец: Джон Джонс хочет больше власти, и UFC борется с этим
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Бывший боец UFC Мэтт Браун высказался о слухах вокруг переговоров о поединке за титул в тяжелом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Проблема в том, что у Джонса есть влияние. Это тяжелый вес, вес дойных коров. Вот где самые большие бои. Вот что волнует людей. Переговоры идут взад-вперед, а Джон находится на том этапе карьеры, когда он может сыграть в игру.

Джонс хочет больше власти. Он таков. Посмотрите интервью с ним, вы можете увидеть это. Он хочет власти. Он хочет быть чертовым боссом. Он хочет денег. Мы знаем, что представляют собой UFC, они попытаются бороться с этим», — сказал Браун в подкасте Fighter vs. Writer.

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