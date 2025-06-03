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WBC назначил реванш Баду Джека с Ноэлем Гевором

WBC назначил реванш Баду Джека с Ноэлем Гевором
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Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что действующий чемпион мира по их версии в первом тяжёлом весе швед Баду Джек и экс-чемпион мира в этой весовой категории немец армянского происхождения Ноэль Гевор должны до 1 июля определиться с местом и датой проведения реванша. В противном случае будут назначены промоутерские торги на право организации этого поединка.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в мае 2025 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Джек. Двое судей отдали победу Джеку со счётом 115-113, в то время как третий служитель фемиды выставил ничейный результат 114-114.

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