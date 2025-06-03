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Стало известно, когда и где пройдёт следующий турнир UFC в Париже

Стало известно, когда и где пройдёт следующий турнир UFC в Париже
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Ведущая в мире организация смешанных боевых искусств (UFC) объявила о своём традиционном, уже четвёртом турнире в Париже (Франция), продолжая свою приверженность проведению во Франции мероприятий по ММА мирового уровня. Турнир пройдёт в субботу, 6 сентября, на площадке «Accor Arena».

Официальная афиша турнира UFC Paris

Официальная афиша турнира UFC Paris

Фото: UFC

Стоит отметить, что список участников этого турнира пока не анонсирован.

Напомним, предыдущий турнир состоялся в сентябре 2024 года в Париже (UFC Fight Night 243), где в главном событии шоу бразилец Ренато Мойкано победил француза Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде.

В соглавном событии шоу местный любимец публики Нассурдин Имавов победил Брендана Аллена единогласным решением судей.

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