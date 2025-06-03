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Амир Хан сделал прогноз на предстоящий бой Мэнни Пакьяо с Барриосом

Амир Хан сделал прогноз на предстоящий бой Мэнни Пакьяо с Барриосом
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса против легендарного 46-летнего экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

«Это идеальный бой для Мэнни. Я спарринговал с Барриосом. Тренировался с ним. Классный боец. Но он не опасный для бойца уровня Пакьяо. Для Мэнни это не тяжёлый бой.

Мне кажется, что даже возрастной Пакьяо легко пройдёт Барриоса, потому что он удобен ему по стилю», — приводит слова Хана Boxing Scene.

Напомним, бой Пакьяо и Барриоса состоится 19 июля в США.

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