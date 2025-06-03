Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ренье де Риддер раскрыл план на бой с Робертом Уиттакером

Ренье де Риддер раскрыл план на бой с Робертом Уиттакером
Комментарии

Бывший чемпион лиги ONE Ренье Де Риддер дал комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера.

«Мой первый мейн-ивент в UFC, первый пятираундовый бой – это большое событие. Роберта я считаю, очень взрывным бойцом, очень быстрым. Но, думаю, если я смогу запрессинговать его как Никала, у меня будут хорошие шансы. Я сейчас переквалифицировался в ударника, так что буду драться в стойке. К черту джиу-джитсу», — приводит слова Ренье де Риддера Sport Skeeda.

Напомним, Ренье де Риддер и Уиттакер проведут бой 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9, где их противостояние станет главным событием шоу.

Материалы по теме
Два ярких титульника и бой громадного россиянина. UFC 316 — праздник для фанатов
Два ярких титульника и бой громадного россиянина. UFC 316 — праздник для фанатов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android