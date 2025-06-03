«Возьми перерыв». Член Зала славы UFC дал совет Алексу Перейре

Член Зала славы UFC, легендарный боец прошлых лет Дон Фрай высказался в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Алекса Перейры.

«Если ты травмирован — возьми перерыв и лечись. Я никогда этого не делал — пил таблетки и выходил на бой, дрался с травмами. Это привело к тому, что моя карьера пошла наперекосяк. Как выяснилось, промоутеру наплевать. Им наплевать на вас. Я не получил ни одной открытки на Рождество или день рождения от какого-либо промоутера. Я заработал огромное количество денег в UFC и Pride, но чуть не умер в больнице несколько раз, и никто никогда даже не поинтересовался, как мои дела», — приводит слова Фрая MMA Fighting.

Напомним, Перейра свой последний бой проводил в марте 2025 года против россиянина Магомеда Анкалаева, уступив ему чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе.