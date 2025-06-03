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Алекс Перес и Стив Эрцег проведут бой 9 августа в США

Алекс Перес и Стив Эрцег проведут бой 9 августа в США
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Два рейтинговых бойца наилегчайшей весовой категории UFC Алекс Перес и Стив Эрцег проведут бой на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 9 августа в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Напомним, Перес последний раз дрался в июне 2024 года и потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде от японца Тацуро Таиры.

Что касается Эрцега, то он предыдущий поединок провёл в марте 2025 года, проиграв там единогласным решением судей экс-чемпиону Брэндону Морено. Это поражение стало для него уже третьим подряд.

Главным событием этого турнира станет бой Романа Долидзе с Энтони Эрнандесом.

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