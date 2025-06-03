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«Это какой-то разводняк». Джефф Мейвезер высказался о предстоящем бое Пакьяо с Барриосом

«Это какой-то разводняк». Джефф Мейвезер высказался о предстоящем бое Пакьяо с Барриосом
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Известный тренер в мире профессионального бокса Джефф Мейвезер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях, 46-летнего Мэнни Пакьяо против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Я просто в шоке. Вы хотите узнать моё мнение по поводу этого боя? Мне кажется, что это просто нечестно. Смотрите, чуваки дерутся, карабкаются по рейтингам, рискуют. Всё ради титульного боя. Ничего крутого в этой истории нет. Но такова реальность бокса. Мэнни — это Мэнни. Он может вернуться, когда захочет, и получить то, что захочет. Но по факту это не бой, это какой-то разводняк», — приводит слова Джеффа Мейвезера Boxing Scene.

Напомним, бой между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля в Лас-Вегасе (США).

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