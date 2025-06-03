Конор Макгрегор взволнован предстоящим реваншем Двалишвили с Шоном О'Мэлли

Звёздный экс-чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор прокомментировал опубликованное видео экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли, где он просматривает запись второго боя между Макгрегором и Нейтом Диазом накануне своего реванша с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили.

«Очень взволнован этим поединком», — написал Конор у себя на странице в социальной сети.

Напомним, Двалишвили и О'Мэлли проведут реванш в главном событии турнира UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке (США). Их первое противостояние состоялось в 2024 году, и тогда победу единогласным решенеим судей одержал Двалишвили.