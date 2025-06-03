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«У него есть всё». Кейшон Дэвис верит в досрочную победу Кроуфорда над Альваресом

«У него есть всё». Кейшон Дэвис верит в досрочную победу Кроуфорда над Альваресом
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Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Кейшон Дэвис дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весах Теренсом Кроуфордом.

«У Кроуфорда есть мощь, скорость, бойцовский IQ, мастерство и навыки. Он способен нокаутировать Альвареса, и когда он это сделает, то в ту же секунду станет не просто великим, а величайшим чемпионом… Но с полной уверенностью утверждать, что Канело проиграет этот бой, я не могу, потому что Канело есть Канело. Все разговоры о том, что он уже не тот, я игнорирую, потому что это полный бред» — приводит слова Дэвиса Boxing Scene.

Напомним, бой между Альваресом и Кроуфордом состоится 12 сентября в США.

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