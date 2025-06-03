Валентина Шевченко ожидает апсет в бою Джулианны Пеньи с Кайлой Харрисон

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Валентина Шевченко дала прогноз на предстоящий бой чемпионки в наилегчайшем женском дивизионе UFC Джулианны Пеньи против Кайлы Харрисон, который состоится 7 июня в соглавном событии турнира UFC 316 в Ньюарке (США).

«Если мы сравним это с моим предыдущим боем против Манон Фиоро, то у неё было 12 побед подряд, и она думала, что бой за титул будет таким же, но это совсем не так. Это испытание другого уровня, и я чувствую то же самое по поводу поединка Джулианны Пеньи и Кайлы Харрисон, который для меня является главным событием вечера.

Я уверена, что для Кайлы это будет совершенно другой бой, и она почувствует это, потому что Джулианна обладает способностью побеждать и разворачивать бой в свою пользу даже из невыгодных позиций, и она не боится борьбы. Она может провести сабмишен из любой позиции, и её очень трудно перевести в партер. Как бывшая соперница Джулианны могу сказать, что мне действительно нравятся её стиль и она сама как боец. Я буду болеть за неё. Джулианна сделает вдвое больше, чтобы победить», – приводит слова Шевченко ESPN MMA.