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Валентина Шевченко ожидает апсет в бою Джулианны Пеньи с Кайлой Харрисон

Валентина Шевченко ожидает апсет в бою Джулианны Пеньи с Кайлой Харрисон
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Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Валентина Шевченко дала прогноз на предстоящий бой чемпионки в наилегчайшем женском дивизионе UFC Джулианны Пеньи против Кайлы Харрисон, который состоится 7 июня в соглавном событии турнира UFC 316 в Ньюарке (США).

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

«Если мы сравним это с моим предыдущим боем против Манон Фиоро, то у неё было 12 побед подряд, и она думала, что бой за титул будет таким же, но это совсем не так. Это испытание другого уровня, и я чувствую то же самое по поводу поединка Джулианны Пеньи и Кайлы Харрисон, который для меня является главным событием вечера.

Я уверена, что для Кайлы это будет совершенно другой бой, и она почувствует это, потому что Джулианна обладает способностью побеждать и разворачивать бой в свою пользу даже из невыгодных позиций, и она не боится борьбы. Она может провести сабмишен из любой позиции, и её очень трудно перевести в партер. Как бывшая соперница Джулианны могу сказать, что мне действительно нравятся её стиль и она сама как боец. Я буду болеть за неё. Джулианна сделает вдвое больше, чтобы победить», – приводит слова Шевченко ESPN MMA.

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