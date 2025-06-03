Джозеф Паркер: с удовольствием проверил бы свои силы в бою с Усиком

Обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер заявил о желании стать следующим соперником действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO супертяжёлого дивизиона Александром Усиком.

«Я как-то подошёл к нему и сказал: «У тебя осталось два боя, следующим, вероятно, будет Дюбуа, а в последнем ты должен драться со мной». А он такой: «Нет, нет, нет». Я думаю, что Усик хочет бои за большие деньги. Думаю, с Дюбуа у них будет денежный реванш, и затем он снова хочет либо бой с Энтони Джошуа, либо с Тайсоном Фьюри. Он сказал: «Делай свое дело, не волнуйся, после того как я уйду на пенсию, ты сможешь получить свой шанс подраться за титул» или что-то в этом роде.

Я бы с удовольствием проверил свои силы в бою с Усиком. Я считаю, что на данный момент он лучший тяжеловес нашего поколения», — приводит слова Паркера The Ring.

Напомним, Усик проведёт реванш с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне, где также планирует свой следующий бой провести и Паркер.