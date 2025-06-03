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Переговоры по бою Теофимо Лопеса с Девином Хейни провалились

Переговоры по бою Теофимо Лопеса с Девином Хейни провалились
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Переговоры по бою между чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом и Девином Хейни зашли в тупик и их уже анонсированный поединок 16 августа не состоится.

«С нетерпением ждал возможности провести этот бой с Тео, он уже давно в разработке. Думаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы это произошло. Я выполнил свою часть. Мы ждали несколько дней, пока Тео подпишет свою часть контракта, а он вышел и сказал, что это не тот бой, который он хочет проводить.

Я по-прежнему готов проводить самые большие и лучшие бои. С нетерпением жду возможности поработать с его превосходительством [Турки Аль-аш Шейхом]. Но Теофимо — вонючая утка. Ни один промоутер не должен работать с ним, потому что он потратил чужое время», — приводит слова Хейни The Ring.

Стоит отметить, что команда Лопеса отказалась от комментариев по этому поводу.

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