Сергей Павлович рассказал, что у него определился соперник

Один из ведущих российских тяжеловесов UFC Сергей Павлович заявил, что уже знает имя своего соперника, с которым проведёт свой следующий поединок.

«Есть хорошие новости! Определился соперник, скоро будут официальные новости», — написал Павлович на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Сергей свой последний поединок проводил в феврале 2025 года, где одержал победу единогласным решением судей над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком. Перед этим в июне 2024 года Павлович уступил таким же единогласным судейским решением своему соотечественнику Александру Волкову.