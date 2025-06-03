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Сергей Павлович рассказал, что у него определился соперник

Сергей Павлович рассказал, что у него определился соперник
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Один из ведущих российских тяжеловесов UFC Сергей Павлович заявил, что уже знает имя своего соперника, с которым проведёт свой следующий поединок.

«Есть хорошие новости! Определился соперник, скоро будут официальные новости», — написал Павлович на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Сергей свой последний поединок проводил в феврале 2025 года, где одержал победу единогласным решением судей над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком. Перед этим в июне 2024 года Павлович уступил таким же единогласным судейским решением своему соотечественнику Александру Волкову.

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