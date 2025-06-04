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Опубликован официальный постер трилогии Макса Холлоуэя и Дастина Порье

Опубликован официальный постер трилогии Макса Холлоуэя и Дастина Порье
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19 июля в Новом Орлеане (Луизиана, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 318, где главным событием шоу станет трилогия между экс-чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем и бывшим обладателем временного пояса UFC в лёгком весе его соотечественником Дастином Порье.

Накануне был опубликован официальный постер этого турнира.

Макс Холлоуэй и Дастин Порье 3

Макс Холлоуэй и Дастин Порье 3

Фото: UFC

Напомним, Холлоуэй и Порье до этого проводили два поединка между собой. Сначала в далёком 2012 году Порье выиграл у Холлоуэя удушающим приёмом в первом раунде, а затем в 2019 году Порье одержал победу единогласным судейским решением по итогам пяти раундов боя.

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