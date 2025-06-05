UFC 316: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316.

В главном бою шоу действующий чемпион организации в легчайшей весовой категории грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с экс-чемпионом в этом дивизионе американцем Шоном О'Мэлли.

В соглавном бою чемпионка в женском наилегчайшем весе бразильянка Джулианна Пенья сразится с американкой Кайлой Харрисон.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.