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UFC 316: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 316: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

В главном бою шоу действующий чемпион организации в легчайшей весовой категории грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с экс-чемпионом в этом дивизионе американцем Шоном О'Мэлли.

В соглавном бою чемпионка в женском наилегчайшем весе бразильянка Джулианна Пенья сразится с американкой Кайлой Харрисон.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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